Министерство курортов проиграло иск о запрете морских прогулок в Геленджике

Арбитражный суд Краснодарского края оставил без удовлетворения заявление министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края о принятии обеспечительных мер в отношении организации «Морской клуб "Ейская Бора"» в Геленджике, которая предоставляет место для плавания экскурсионных судов. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АНО «Морской клуб "Ейская Бора"» о прекращении права пользования водным объектом. От министерства курортов региона в суд поступило заявление о принятии обеспечительных мер. Министерство просило запретить клубу «Ейская бора» разворачивать и спускать на воду плавучее причальное сооружение — понтон, а также демонтировать объект на берегу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АНО «Морской клуб "Ейская Бора"» зарегистрировано в 2008 году в Ейске. Организация занимается деятельностью в области спорта. Президентом является Александр Журавлев.

Согласно решению Геленджикского горсуда, водопользователь «Ейская Бора» осуществлял коммерческую деятельность в акватории Черного моря бухты Геленджика. Компания предоставляла в прокат доски, катамараны, а также место для плавания экскурсионных судов. АНО «Морской клуб "Ейская Бора"» в 2014 году предоставлен в пользование участок акватории водного объекта в целях организованного отдыха детей, а также ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов с использованием маломерных плавательных средств.

«Систематическая коммерческая деятельность АНО "МК "Ейская бора" мешает проведению тренировочного процесса спортсменов ГБУ Краснодарского края "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта" в возрасте от 6 лет. Они только учатся управлять яхтой, не имея опыта маневрирования, часто теряются в случае угрозы столкновения. Прогулочные катера в хаотичном порядке осуществляют движение по акватории, не позволяя обеспечивать безопасность во время проведения тренировки»,— говорится в определении суда.

Суд решил, что документального подтверждения, из которого бы следовала неотложная необходимость применения срочных обеспечительных мер, в материалах дела не имеется. Приведенные заявителем доводы носят предположительный характер и не являются основанием для принятия обеспечительных мер.

Тат Гаспарян

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