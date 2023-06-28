В Краснодаре клиенты беглого бизнес-коуча Андрея Сидоропуло пытаются отсудить свои деньги

Клиенты блогера из станицы Динской Андрея Сидоропуло направили 34 иска о взыскании оплаты за бизнес-курсы, которые создавались на основе информации из открытых источников. Сведения об этом опубликованы на портале Прикубанского районного суда Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: база розыска МВД России Фото: база розыска МВД России

Стоимость обучения по продвижению товаров в интернете от блогера варьировалась от 55 тыс. до 400 тыс. руб. Занятия начались в декабре 2021 года в Москве.

Один из истцов в обоснование своих требований указал, что стороной ответчика регулярно нарушались условия договора платных образовательных услуг. В частности, были нарушены сроки доступа к учебным материалам, занятия неоднократно переносились, а индивидуальные группы, в которых должны были заниматься до 15 человек, включали по 50 слушателей. В решении суда по иску одного из потерпевших указано, что на претензию о некачественном предоставлении услуг ответчик направил ответ, в котором указал, что выполнил свою часть договора в полном объеме, компенсировать затраты клиента отказался.

В ходе заседания были установлены факты нарушения исполнителем условий договора. Как сообщает «Ъ-Юг», в общей сложности инстанция поддержала требования 20 истцов, остальные иски остались без удовлетворения.

Андрей Сидоропуло и его компаньон Максим Литвин были объявлены в розыск в конце января 2023 года. Блогер перестал выходить на связь после того, как несколько покупателей курса выяснили, что в обучении содержатся материалы из открытых источников, и потребовали вернуть деньги.

Анастасия Донскова

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