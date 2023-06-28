Автобус сгорел на трассе между Краснодаром и Горячим Ключом

На автотрассе М-4 «Дон» в районе Адыгейска (28 км от Краснодара, 36 км от Горячего Ключа) сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 16:34. Площадь пожара составила 16 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли девять человек и две единицы спецтехники.

По факту происшествия проводится проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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