Собственники разрушенных оползнем коттеджей в Сочи не смогли добиться возмещения ущерба

Центральный райсуд Сочи отказал четырем семьям, проживающим в коттеджах в поселке «Горная поляна», во взыскании с мэрии 110 млн руб. ущерба от разрушения домов после оползня в 2021 году. Как сообщает «Ъ-Юг», суд посчитал, что муниципалитет не виноват в ЧС природного характера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

Коттеджный поселок «Горная поляна» в селе Сергей-Поле начали строить в 2019 году. Там приобрели земли сельхозназначения три жителя Челябинска и один сочинец. Впоследствии они изменили категорию на «земли населенных пунктов, садоводство», поделили территорию на 20 небольших участков и начали строить двухэтажные дома. На этапе их возведения мэрия Сочи выдала застройщикам уведомление о соответствии градостроительным параметрам зданий, которые числились в качестве садовых домов.

В ночь на 5 октября 2021 года в Сочи при сильном ливне за несколько часов выпала месячная норма осадков, и из-за размыва почвы со склона сошел оползень объемом более 1 млн кубометров. Из-за него все дома в «Горной поляне» сместились по склону на несколько метров и оказались непригодны для проживания. На застройщиков завели уголовное дело, при расследовании которого выяснилось, что поселок строился с многочисленными нарушениями, в том числе без геологических изысканий. Хотя территория Сергей-Поле относится к наивысшей категории сложности инженерно-геологических условий.

Администрация Сочи предложила владельцам домов в качестве компенсации участки в другом горном селе. Однако на это согласились лишь несколько семей, основная часть отказалась. Всего с исками к мэрии обратились шесть владельцев коттеджей. Два иска пока не рассмотрены. Жители поселка считают, что муниципалитет незаконно разрешил застройку на опасной территории.

Управляющий директор юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов, представляющий интересы жителей «Горной поляны», заявил о подаче апелляционных жалоб на все решения об отказах в компенсации. Он считает решение незаконным. Адвокат также отмечает, что пострадавшие могут попробовать взыскать ущерб с застройщиков, которых в ближайшее время будут судить по уголовному делу за причинение имущественного вреда (ст. 165 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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