Медики в Геленджике спасли найденных в море детей

В Геленджике медики реанимировали двух детей, которых достали из моря без сознания, сообщает глава курорта Алексей Богодистов в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Две семьи, гости нашего курорта, просто ослабили родительский контроль на пляже. Одна семья прибыла из Читы, другая — из Краснодара. У обоих детей, как пишут медики в своих отчетах, "несмертельное утопление". "Несмертельное" благодаря слаженной работе спасателей на пляже, медиков скорой помощи и городской больницы»,— написал мэр Геленджика.

По его данным, у обоих детей была тяжелая пневмония из-за попадания в легкие воды и песка. За их жизни боролись фельдшеры скорой помощи, врачи-реаниматологи, педиатры и пр. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает, несовершеннолетние выписаны из больницы.

Наталья Решетняк

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