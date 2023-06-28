Квартиру умершей пенсионерки, присвоенную черными риелторами, передали в собственность Краснодара

Суд по иску прокуратуры Центрального округа Краснодара аннулировал договор купли-продажи квартиры умершей одинокой пенсионерки и признал жилье выморочным имуществом (собственность, которая после смерти владельца переходит государству). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным прокуратуры, 81-летняя одинокая женщина проживала в трехкомнатной квартире с 1967 года и вела затворнический образ жизни, при этом в квитанциях на оплату коммунальных услуг значился иной собственник. В 2020 году женщина умерла. В ходе проверки было установлено, что годом ранее пенсионерка якобы продала свою квартиру, при этом все регистрационные действия совершены без ее присутствия.

Почерковедческая экспертиза установила, что подписи в договоре купли-продажи квартиры не совпадают с образцами подписи женщины из почтовых отделений.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, а также признания его выморочным с последующим признанием права собственности за муниципальным образованием Краснодар.

Кроме того, по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), которое также рассматривается судом.

Наталья Решетняк

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