С фотофактами не поспоришь

На Кубани суд отказался аннулировать краевой закон, позволяющий штрафовать за неоплату парковки по материалам фотофиксации без составления протокола. Житель Кубани Евгений Илларионов пытался отменить соответствующую норму на том основании, что неоплата парковки нарушает законодательство о дорожной деятельности, а не ПДД или правила благоустройства, предусматривающие упрощенное штрафование. Суд же решил, что городские парковки в большей степени являются объектами благоустройства муниципалитетов. По мнению экспертов, в позиции истца есть логика и кубанский закон все-таки требует уточнений.



Норму закона пытался отменить житель Кубани Евгений Илларионов

Фото: krd.ru

Краснодарский краевой суд отказал жителю Кубани Евгению Илларионову в иске к Законодательному собранию Краснодарского края об отмене одного из положений краевого закона об административных правонарушениях. Речь идет о норме, которая разрешает рассматривать дела об уклонении от оплаты пользования городской парковкой без составления протокола в том случае, если нарушение зафиксировано на фото или видео (статья 10.4 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях»). Текст решения опубликован на сайте инстанции.

Как следует из материала дела, истец припарковал свой автомобиль в Краснодаре, в районе горпарка на улице Захарова. За неоплату парковки в месте, расположенном на автодорогах общего пользования Краснодара, он был привлечен к административной ответственности по краевому закону. Ему был выписан штраф в размере 3 тыс. руб. Решение было вынесено на основании данных видеокамеры без составления соответствующего протокола об административном правонарушении (в упрощенном порядке).

Господин Илларинов решил оспорить положение краевого закона, которое позволяет применять упрощенный порядок в подобном случае. В своем иске к ЗСК он указал, что упрощенный порядок, согласно КоАП РФ, распространяется только на административные правонарушения в области Правил дорожного движения и в области нарушения правил благоустройства территории, совершенные с использованием транспортного средства. Однако краснодарские Правила благоустройства не содержат положений об организации платных парковок. Вопросы же создания и обеспечения функционирования парковок на автодорогах местного значения федеральный закон о местном самоуправлении относит к сфере дорожной деятельности. Также господин Илларионов сослался на федеральный закон об автодорогах и автодорожной деятельности, который относит парковки к элементам благоустройства дорог, и на соответствующую позицию Верховного суда России.

Как указал истец, отношения в области благоустройства территории отделены от вопросов использования автодорог и дорожной деятельности и являются равнозначными и независимыми, имеют собственный родовой объект правонарушения. Именно самостоятельный характер всех этих типов отношений, по его мнению, не позволяет расценивать нарушение по неоплате парковки в свете вопросов благоустройства, применять в подобных случаях упрощенный порядок привлечения к административной ответственности и выписывать постановление без протокола только лишь при наличии данных с фотокамеры.

Суд изучил доводы заявителя, однако в итоге принял в этом административном споре сторону законодательного органа и прокуратуры. Он пришел к выводу, что парковки являются объектами благоустройства муниципалитетов и «относятся к автодорогам только как элемент их благоустройства».

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос, специализирующаяся на вопросах транспорта, по просьбе «Ъ-Кубань» изучила судебный акт и практику по данному вопросу.

«Следует отметить, что истец правильно обратил внимание на узкое место закона. Крайсуд, отказывая ему в удовлетворении требований, сослался на решение Верховного суда по аналогичному спору с участием московских властей. Но, по моему мнению, кубанский суд не учел, что в законе об административной ответственности Москвы есть примечание: столичные законодатели четко прописали, что относят парковки к объектам муниципального благоустройства. В законе Краснодарского края такой оговорки нет. Полагаю, что для упрощенного штрафования на Кубани все-таки необходимо внести в закон соответствующие уточнения. На подачу апелляционной жалобы (до 29 июня) у истца остается немного времени. И если он успеет, мы с коллегами с интересом понаблюдаем, что скажут по данному вопросу вышестоящие судебные инстанции»,— говорит юрист.

Михаил Волкодав

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