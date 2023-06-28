На благоустройство части Муринского парка в Петербурге направят более 275 млн рублей

Комитет по госзаказу правительства Санкт-Петербурга объявил тендер на первый этап благоустройства Муринского парка на участке между Гражданским и Светлановским проспектами. Как следует из данных на портале госзакупок, подрядчик работ получит контракт на 275,5 млн рублей.

Согласно закупке, в парке потребуется обустроить зеленые насаждения, построить велодорожки, спортивные и детские площадки. Все работы должны будут завершиться до 15 октября 2023 года. Выбрать подрядчика и заключить контракт Смольный планирует к 14 июля.

Напомним, в 2021 году парламент Петербурга одобрил включение участка Муринского парка площадью 1,8 га в ЗНОП. На нем компания «Анна Нова» хотела построить спорткомплекс, против строительства выступили местные жители.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте