Петербургский парламент проголосовал за возвращение в ЗНОП участка в Муринском парке

Петербургский парламент сегодня, 31 марта, принял поправку в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), которая возвращает участок Муринского парка под защиту Закона «О зеленых насаждениях общего пользования». Об этом сообщил депутат ЗакСа Михаил Амосов.

Кроме Муринского парка поправка защищает от застройки Ржевский лесопарк и парк Интернационалистов.

Напомним, что ранее парламентская комиссия по городскому хозяйству одобрила включение участка Муринского парка площадью 1,8 га в ЗНОП. На нем компания «Анна Нова» хотела построить спорткомплекс, против строительства выступили местные жители.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Парку — парк».