В Сестрорецке начнет работу новое общественное пространство

Компания Element Development приобрела 2,5 гектара земли на берегу Южного водосливного канала в Сестрорецке, где планируется обустроить новое общественное пространство. Апарт-комплекс «Bereg.Курортный» появится по адресу: улица Инструментальщиков, дом 9А, где ранее находились заброшенная рыболовецкая база и лодочный причал.

«Столь крупного общественного пространства, доступного всем желающим, где совмещались бы сразу несколько функциональных зон, сейчас в Сестрорецке нет»,— уточнил Виталий Коробов, генеральный директор Element Development.

В июне 2025 года здесь появится многофункциональная локация со SPA-комплексом, всесезонным бассейном, тренажерным залом и рестораном высокой кухни. В комплексе будут представлены апартаменты различных планировочный решений и метражей, от 24 до 95 кв. метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июне новый культурный центр открылся в здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице в Петроградском районе Петербурга.

Наталья Ширнина

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