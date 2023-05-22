Новый культурный центр на месте Левашовского хлебозавода откроется 10 июня

В здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице в Петроградском районе Петербурга официально отрывается новый культурный центр. Намеченное число — 10 июня 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Напомним, что реализует концепцию нового общественного пространства девелоперская компания RBI. Предполагается, что новый объект станет своего рода точкой притяжения. Он включает в себя общественные зоны — сквер и площадь — и основную часть здания общей площадью около 1 тыс. кв. м.

Одним из главных событийных пространств центра станет «Творческая котельная» — многофункциональный зал цилиндрической формы с 13-метровым куполом в помещении бывшей котельной хлебозавода, оснащенный современным акустическим, световым и видеооборудованием.

Ранее «Ъ» подробно рассказывал о проекте реставрации здания бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице. Для Петербурга это редкий пример, когда инвестору удалось реализовать свой план, чаще исторические здания в центральной части города продолжают разрушаться, ожидая «инвестора за рубль» или помощи от бюджета.

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