Госдума одобрила в первом чтении налог на сверхприбыль крупного бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний (windfall tax). Налог будут платить компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд руб.

Выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годов. В случае уплаты налога до 30 ноября 2023 года ставка снижается до 5%.

Замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы сообщил, что 20% налога на сверхприбыль придется на добычу твердых полезных ископаемых, 19% — на производителей удобрений, 13% — на металлургов, 12% — на торговлю, 9% — на банки. По его словам, всего налогоплательщиков будет около 2,5 тыс., то есть менее чем 3% от общего числа организаций.

Однако законопроект предусматривает ряд исключений. Налог не будет взиматься с компаний с прибылью менее 1 млрд руб.; компаний, созданных после 2020 года; компаний малого и среднего бизнеса; организаций-плательщиков единого сельскохозналога; компаний нефтегазового сектора и добычи угля.

Правительство прогнозирует, что с помощью этого сбора федеральный бюджет получит дополнительные 300 млрд руб. Как говорил министр финансов Антон Силуанов, средства пойдут на социальные нужды.

Алексей Сазонов допускал, что налог на сверхприбыль может стать постоянным. «Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут конъюнктурные сверхдоходы у компаний и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя»,— отмечал замминистра.

Подробнее — в материале «Прибыль не приходит одна».

Анастасия Ларина