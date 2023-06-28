Более 20 тысяч россиян зарегистрировались в Грузии как индивидуальные предприниматели

С 1 января 2022 года по 5 июня 2023-го 20 691 гражданин РФ зарегистрировался в Грузии в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает Национальное агентство публичного реестра (НАПР) в официальном ответе на депутатский запрос члена парламента от оппозиции, бывшего президента Национального (центрального) банка Грузии Романа Гоциридзе.

Господин Гоциридзе обнародовал письмо на специальном брифинге в здании парламента. Из документа явствует, что в НАПР за отчетный период зарегистрировано 1800 компаний (коммерческих и НКО), учредителями которых выступили россияне.

По неофициальным данным, с марта 2022 года в Грузию из РФ переехали на ПМЖ от 100 тыс. до 120 тыс. граждан РФ. Более точных цифр нет, поскольку большинство россиян живут в Грузии в качестве туристов. Согласно грузинскому законодательству, гражданин России может без выезда находиться в стране в статусе туриста (визитера, а не резидента) 12 месяцев. Если он покинет Грузию и вскоре вернется, отсчет 12-месячного периода начинается сначала. Такая схема устраивает большинство россиян, живущих в кавказской стране.

О том, почему релоканты предпочитают в Грузии формат ИП, читайте в публикации «Ъ» «Россияне продолжают бизнес-поход».

Георгий Двали, Тбилиси