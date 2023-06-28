«Яндекс Афиша» сообщила о рекордном росте проданных билетов за первое полугодие

«Яндекс Афиша» за первые шесть месяцев 2023 года продала почти 9 млн билетов, это на 75% больше, чем годом ранее, сообщили Forbes в компании. Через площадки партнеров было продано около 30% билетов, 2,9 млн — билеты в кино.

За первый квартал «Яндекс Афиша» продала 5,5 млн билетов, из которых 2,1 млн пришлось на билеты в кино. Общий прирост продаж сервиса составил 78% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

«В этом году мы стали крупнейшим продавцом билетов на развлечения в России. При этом на концерты уже приходится 30% проданных билетов, на театральные постановки — 17%, выставки — 5,6%, стендап — 4,8%»,— заявили в «Яндексе».

За весь 2022 год через платформу продали около 10,5 млн билетов. Динамику роста продаж директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили объяснил расширением ассортимента и экспансией сервиса в регионы. В 2021 году на долю регионов приходилась четверть продаваемых билетов сервиса, сейчас — более 40%.

В мае Минкульт заявил о рекордных сборах российского кино. По словам главы ведомства Ольги Любимовой, за пять месяцев 2023-го отечественные фильмы заработали 16,7 млрд руб., что больше любого из годовых показателей за последние восемь лет. Наибольший вклад внесли «Чебурашка» и «Вызов».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Российское кино показало прибыль».

Лаура Кеффер