Минобороны: Су-27 перехватили над Черным морем британский самолет-разведчик

Сегодня днем, 26 июня, два истребителя Су-27 перехватили над Черным морем британский самолет-разведчик RC-135, который сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве заявили, что разведчик и два истребителя направлялись к государственной границе. При приближении российских Су-27, следует из сообщения, британские военные самолеты развернулись.

«Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено»,— заявили в Минобороны, добавив, что полет Су-27 «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами».