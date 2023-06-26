Главные новости за 26 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае после мятежа Евгения Пригожина возобновил работу центр по набору добровольцев в ЧВК «Вагнер».

РЖД оценила стоимость строительства железнодорожных путей от аэропорта Краснодара до вокзала «Краснодар-1» более чем в 100 млрд руб.

Власти Сириуса заявили, что информация, распространившаяся в соцсетях, о намерениях снести храм Нерукотворного образа Христа Спасителя не соответствует действительности.

Эксперты заявили, что на фоне событий в Ростове-на-Дону 24 июня спрос на недвижимость в соседнем Краснодарском крае «просел» в 1,5–2 раза в сравнении с показателями обычных выходных дней.

Роспотребнадзор заявил, что качество воды в Азовском и Черном морях у побережья после прорыва Каховской ГЭС соответствует нормативным показателям.

Землетрясения на всей территории Кавказа и в его предгорьях участились из-за роста молодых гор, заявили ученые.

В адыгейском поселке Псекупс сносят огромный недостроенный элеватор, который находится возле трассы М-4 «Дон», недалеко от Молькино.

Компания «Синара» начала строить новые пути на модернизируемом трамвайном узле в Центральном округе Краснодара.

Сочи направит 43,5 млрд руб. в ближайшие три года на реализацию проектов по созданию новых социальных объектов. Только в текущем году на курорте реализуют 68 проектов по строительству больниц, школ, спортивных, культурных объектов и жилых домов.