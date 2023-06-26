В поселке под Краснодаром сносят заброшенный Псекупский элеватор

В адыгейском поселке Псекупс сносят недостроенный огромный элеватор, который находится на 1360-м км трассы М-4 «Дон», недалеко от Молькино. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар».

Псекупский элеватор и находящийся рядом поселок так и не достроили. Ранее проход к элеватору и множество зданий перед ним охранялись. Здание принадлежало компании ОАО «Кубаньзерно».

Начальник смены работников, занимающихся сносом, отметил, что многие здания вокруг элеватора уже снесли. В ближайшее время снесут и сам объект. На его месте появится производственный комплекс.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram