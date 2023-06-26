Власти Сириуса опровергли сведения о сносе храма Нерукотворного образа Христа Спасителя

Власти Сириуса заявили, что информация, распространившаяся в соцсетях, о намерениях снести храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя Фото: Telegram-канал Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя

На самом деле речь идет о демонтаже незаконных построек у храма, возведенных без разрешительных документов.

«Спорные здания построены как религиозные сооружения: они имеют купола, кресты и иконы на фасаде. Внешний вид зданий намеренно вызывает ложные представления об их назначении»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что строения возвели на земельном участке с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Разрешение на строительство данных объектов не выдавалось, соответствующий государственный надзор не осуществлялся.

По заявлению руководства фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи», строения используются как приют. Однако, по результатам проверки управления минюста по Краснодарскому краю, фонд уклонился «от установленной цели». Благотворительную организацию ликвидировали по решению суда 24 апреля текущего года.

Анастасия Донскова

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