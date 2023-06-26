В Сочи на строительство новых соцобъектов направят 43 млрд рублей

Сочи направит 43,5 млрд руб. в ближайшие три года на реализацию проектов по созданию новых социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В 2023 году на курорте реализуют 68 проектов по строительству больниц, школ, спортивных, культурных объектов и жилых домов. В текущем году власти курорта предусмотрели 14 млрд руб. на развитие социальной инфраструктуры.

«Каждую стройку от малой до большой держим на особом контроле. Не снижаем темпов проектирования объектов в рамках Генерального плана, чтобы обеспечить планомерное развитие на годы вперед»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

По заявлению мэра, реализацию проектов поддерживают кубанские власти и правительство РФ.

Из краевого бюджета город получит 21,1 млн руб. на строительство Адлерской теннисной академии, начавшееся в 2022 году. Еще 37 млн руб. поступят на возведение школы на 1,7 тыс. мест на улице Тимирязева.

Анастасия Донскова

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