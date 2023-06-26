Строительство железной дороги от аэропорта до вокзала «Краснодар-1» оценили в 100 млрд рублей

Стоимость строительства железнодорожных путей от аэропорта Краснодара до железнодорожного вокзала «Краснодар-1» превышает 100 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Точная сумма инвестиций станет известна после разработки проектно-сметной документации. Источники финансирования пока прорабатываются.

Проект планируют реализовать поэтапно до 2032 года. В мае стало известно, что инвестором является ГК «Аэродинамика». Построить пути, по которым будет курсировать электричка, планируют к 2030 году. Сейчас ОАО «РЖД» и администрация Кубани рассматривают варианты реализации первого этапа проекта. Он предусматривает организацию кольцевого движения по маршруту Краснодар-1 — разъезд Витаминный — Пашковская — Краснодар-1.

Татьяна Ручкина

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