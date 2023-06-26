Сейсмолог объяснил участившиеся на Кубани землетрясения ростом молодых гор

Землетрясения на всей территории Кавказа и в его предгорьях участились из-за роста молодых гор. По словам руководителя сейсмологической станции Сочи Елены Карпович, это нормальное явление, поэтому подземные толчки не должны вызвать опасения у туристов и жителей Кубани, сообщает «РИА Новости».

Эксперт отметила, что весь Краснодарский край, и особенно Сочи, является сейсмической зоной. Землетрясения до 4 баллов могут происходить не только из-за сильных толчков в соседних городах и странах.

Землетрясения с большей долей вероятности будут повторяться, в том числе в Сочи. Елена Карпович объясняет это тем, что в Сочи горы молодые, поэтому во время их роста землетрясения могут происходить более трех раз за год. При этом отследить, когда они произойдут, невозможно.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, с 13 мая по 23 июня 2023 года на территории региона зафиксировали около восьми землетрясений. В основном они происходят в море у берегов Туапсинского района. 23 июня толчки фиксировали в Успенском районе. Ранее эксперт отмечала, что землетрясения с низкой балльностью на Кубани снижают риск возникновения крупного.

Татьяна Ручкина

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