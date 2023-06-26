Центр набора в ЧВК «Вагнер» возобновил свою работу в Краснодарском крае

Центр по набору добровольцев в частную военную компанию «Вагнер» возобновил свою работу в Краснодарском крае. Информация об этом появилась в Telegram-канале формирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Набор в группу "Вагнер" в данный момент осуществляется в зону проведения спецоперации (СВО). Трудоустройство проходит в Краснодарском крае, в Молькино»,— говорится в сообщении.

В объявлении отмечено, что требуются «только мужчины», а также указаны номера телефонов 35 представительств ЧВК в разных регионах РФ.

В субботу, 24 июня, СМИ сообщили о приостановке работы центров набора бойцов частной военной компании в связи с последними действиями ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться». Утром 24 июня он заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее вооруженным мятежом. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Сам Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что все бойцы ЧВК «воевали и воюют».

В итоге при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко вечером 24 июня были достигнуты договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается, не дойдя 200 км до Москвы, разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. Также сообщалось, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

Утром 26 июня «Ъ» сообщил, что уголовное дело, главным фигурантом которого является глава ЧВК «Вагнер», юридически не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Наталья Решетняк

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