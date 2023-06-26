Спрос на недвижимость в Краснодарском крае «просел» в два раза 24 июня

На фоне событий, развернувшихся в Ростове-на-Дону 24 июня, спрос на недвижимость в соседнем с областью Краснодарском крае «просел» в 1,5–2 раза в сравнении с показателями обычных выходных дней. Об этом сообщает «РИА Новости. Недвижимость» со ссылкой на экспертов в области недвижимости.

«Сегодня мы видим отложенный рост обращений, который выше на 15–20% по сравнению с прошлыми понедельниками, никакой паники нет»,— цитирует издание заявление директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева.

Временное снижение спроса фиксировали также в Ростовской, Воронежской, Калужской областях и других приграничных регионах. Эксперты отмечают, что дальнейшего снижения спроса не ожидается, поскольку события развивались в течение одного дня и рынок не успел на них отреагировать.

В сфере аренды жилья сложилась похожая ситуация. Кроме того, стоимость аренды выросла на 40–50% с прошлого года на фоне притока переселенцев из других регионов.

Утром 24 июня в Ростов-на-Дону вошла колонна техники ЧВК «Вагнер» и взяла под контроль гражданскую и ведомственную инфраструктуру города. Глава организации Евгений Пригожин заявил о намерении продолжить движение в Москву, однако вечером того же дня отказался от этих намерений.

Анастасия Донскова

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