В Краснодаре начали переустройство трамвайного узла

Компания «Синара — Городские транспортные решения Краснодар» («Синара — ГТР Краснодар», входит в Холдинг СТМ) начала строить новый путь на модернизируемом трамвайном узле в Центральном округе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«При модернизации трамвайного узла будут использованы шпалы из железобетона и переработанного пластика с увеличенным сроком службы (более 50 лет). На отрезках пути, расположенных вблизи жилых домов, впервые в Краснодаре уложат специальные шумовиброматы, которые позволят обеспечить бесшумный ход трамваев»,— отметил гендиректор компании Игорь Васильев.

До 23 июля на уже существующей развязке на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней заменят 1,2 км рельсошпальной решетки и уложат еще 200 м новых трамвайных путей. Работы проведут в несколько этапов. Полностью восстановить движение трамваев на участке планируется 24 июля. Кроме того, там благоустроят прилегающую территорию и установят современные остановочные павильоны, адаптированные для маломобильных граждан.

Сейчас работы проходят на участке по улице Крайней, с 30 июня начнут модернизацию на участке по улице Красных Зорь. Первый этап завершится 2 июля. Всего за 10 дней на двух участках заменят 600 м рельсошпальной решетки. Там установят шесть новых стрелочных переводов с электроподогревом, а также уложат 200 м трамвайного пути. В дальнейшем он позволит соединить направления по ул. Крайней с ул. Островского и по ул. Красных Зорь — с ул. Московской, связав центральную и западную части города.

14–16 июля проведут замену рельсошпальной решетки на участке узла по ул. Московской, а 14–23 июля — на участке по ул. Островского. В связи с проведением работ будет поэтапно меняться движение трамваев №№1, 2, 3, 5, 8, 15, 20, 21, 22, следующих через модернизируемый узел. В компании сообщили, что работы будут проводить круглосуточно для выполнения их в максимально сжатые сроки.

Все работы планируют завершить к 1 сентября. По итогу новая схема движения и расположения остановочных платформ позволит систематизировать транспортные потоки, а МУП «КТТУ» сможет в случае сбоев на линии оперативно оптимизировать маршруты трамваев.

Модернизация трамвайной инфраструктуры проходит в рамках концессионного соглашения по развитию трамвайной сети в западной части города, заключенного в сентябре 2022 года. По документу, в 2022–2026 годах проложат 35,6 км новых путей и закупят 100 единиц новых низкопольных трамваев. Комплексная модернизация трамвайной системы пройдет в четыре этапа.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram