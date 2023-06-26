Роспотребнадзор: морская вода на курортах Краснодарского края безопасна

Качество воды в Азовском и Черном морях у побережья после прорыва Каховской ГЭС соответствует нормативным показателям. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

К 23 июня в крае провели около 2 тыс. лабораторных исследований морской воды, которые не выявили отклонений по макробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и другим показателям.

«Исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям»,— говорится в сообщении.

Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции произошел 6 июня. Это привело к затоплению территорий в Херсонской области, расположенных вдоль Днепра. В результате происшествия, по последним данным, погибли 48 человек, еще 126 жителей региона были госпитализированы. Власти оценивают ущерб от происшествия в 40 млрд руб.

Анастасия Донскова

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