Прокурору насчитали 20 лет

Норильский суд рассмотрел третье уголовное дело в отношении экс-прокурора города Хаважа-Бауди Гутаева, который обвинялся в получении взяток от предпринимателей на сумму свыше 12 млн руб. С учетом первых двух приговоров, вынесенных также за взяточничество, общий срок заключения составил 20 лет, штраф — 27 млн руб. Ни по одному из трех дел бывший сотрудник надзорного ведомства вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев

Фото: прокуратура Красноярского края Бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев

Фото: прокуратура Красноярского края

В суде Норильска завершилось рассмотрение третьего уголовного дела бывшего прокурора города Хаважа-Бауди Гутаева. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Хаважа-Бауди Гутаева, который, прежде чем занять должность в Норильске, служил в органах прокуратуры Чечни, задержали в декабре 2019 года. По материалам краевого управления ФСБ в отношении главы прокуратуры Норильска завели три уголовных дела о взяточничестве.

В них фигурировали суммы от 100 тыс. руб. до 12 млн руб., общий размер взяток, подсчитали следователи, составил 15,6 млн руб.

С санкции суда надзорщика поместили в СИЗО. В последующем Хаважа-Бауди Гутаева уволили из ведомства с формулировкой «за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

В феврале 2022 года горсуд Норильска рассмотрел первое дело экс-прокурора.

Согласно фабуле обвинения, за взятку 400 тыс. руб. прокурор должен был не направлять в суд иск о закрытии местного ресторана, где были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности.

Бывшему правоохранителю присудили 11 лет колонии строгого режима, штраф в размере 10,7 млн руб. и лишили его классного чина «младший советник юстиции» (соответствует званию майора). Защита обжаловала приговор, заявляя о необоснованности выводов следствия и отсутствии доказательств вины экс-прокурора, но безуспешно.

В марте 2022 года бывший прокурор вновь предстал перед судом. В материалах дела указывалось, что он получил взятку за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис» и продвижение интересов компании. По данным следствия, в 2019 году представитель «Промресурссервиса» передал Хаважу-Бауди Гутаеву 3,1 млн руб.

Взамен прокурор обещал убедить начальника управления ЖКХ мэрии Норильска в том, чтобы тот склонил работающие в этой сфере фирмы заключать договоры субподряда с «Промресурссервисом».

К уже имеющемуся наказанию экс-прокурору добавили четыре года заключения и 6,3 млн руб. штрафа (до 17 млн руб.).

Летом прошлого года над бывшим надзорщиком начался третий судебный процесс. Адвокаты ходатайствовали о переносе слушаний в другой суд, утверждая, что у судей Норильска сложилось субъективное мнение в отношении обвиняемого, но в этом им отказали. Сегодня по делу вынесли приговор.

Экс-прокурора Норильска признали виновным в получении взяток в 100 тыс. руб. и 12 млн руб. от предпринимателей, в том числе за покровительство бизнесу.

Путем частичного сложения с предыдущими приговорами Хаважу-Бауди Гутаеву присудили 20 лет строгого режима и увеличили штраф до 27 млн руб.

На днях суд Красноярска вынес приговор экс-прокурору Березовского района края Бекхану Аслаханову. По данным управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств для негласного получения информации) ему назначили десять с половиной лет заключения и штраф в размере 6 млн руб.

Как установил суд, в мае 2019 года прокурор района получил от представителей ООО «Сибирская Венеция» взятку в размере 500 тыс. руб. За вознаграждение он должен был оградить фирму от проверок. Кроме того, в 2017 году прокурор, по данным следствия, приобрел «жучок», чтобы прослушивать разговоры подчиненных. Устройство было обнаружено и изъято в его служебном кабинете в ходе проведения обыска.

Константин Воронов, Новосибирск