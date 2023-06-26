Курские власти готовились противодействовать заходу в регион ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании в правительстве субъекта рассказал, что регион был готов к заходу сил частной военной компании «Вагнер» (ЧВК), которая в конце прошлой недели предприняла попытку мятежа. По словам губернатора, личные составы правоохранительных органов были мобилизованы, а также созданы инженерные заграждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Господин Старовойт уточнил, что ветераны ЧВК, которые живут в Курской области, не предполагали никаких выступлений и не получали команд присоединиться к происходящему в Ростове и Воронеже.

Курский губернатор во время движения колонны по соседней Воронежской области призывал лидера ЧВК Евгения Пригожина сложить оружие. «После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов»,— заявил Роман Старовойт.

Также на планерке губернатор отметил, что ситуация в Курской области остается напряженной, а власти совместно с Министерством обороны наращивают силы местного гарнизона.

Сергей Толмачев