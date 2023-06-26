Белоусов: в трех областях спрос на наличные вырос на 70–80% во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Вице-премьер Андрей Белоусов на заседании членов правительства сообщил, что на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах спрос на наличные был выше обычного примерно на 70–80%. Сейчас спрос на наличные деньги нормализовался, сообщил вице-премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Действительно, примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса, в среднем оно составило порядка 30%. Но наиболее активно спрос на наличность был отмечен в южных регионах: в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70–80%»,— заявил господин Белоусов (цитата по ТАСС).

Кроме того, 24 июня рос спрос в торговых сетях южных регионов. В Ростовской области, по данным отдельных сетей, спрос, трафик вырос на 10–15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%. Однако перебоев в торговле не было, запасов хватило, отметил господин Белоусов.

По словам вице-премьера Александра Новака, 24 июня также наблюдался рост спроса на топливо на АЗС в южных регионах. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проблем со связью в российских регионах в субботу не было и по сей день нет. При этом массовых отказов от туристических поездок, как заверил господин Чернышенко, не было.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным. Бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен был уехать в Белоруссию. По данным источников «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина так и не было прекращено.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Анастасия Ларина