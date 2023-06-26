Власти Ростовской области выплатят по 100 тыс. рублей контрактникам и добровольцам

Военнослужащие из Ростовской области получат единовременную выплату по 100 тыс. руб. из бюджета региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, мера поддержки распространяется на контрактников и добровольцев, которые заключили контракт на срок не менее одного года. Выплаты получат не только вновь заключившие контракт, но и те бойцы, которые участвуют в спецоперации на территории Украины с февраля 2022 года.

Господин Голубев также отметил, что в прошлом году единовременная выплата для мобилизованных и контрактников составила 150 тыс. руб. «Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета. Будем и дальше изыскивать новые возможности для поддержки наших бойцов и их семей»,— написал он.

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Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону