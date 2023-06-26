Рубль почти полностью отыграл падение после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже на 11:00 достиг 84,84 руб./$. Сегодняшним утром он превысил 86 руб./$ — это рекордный показатель с 30 марта 2022 года.

Евро сегодня утром торговался на уровне выше 94 руб./€ впервые с 25 апреля. Сейчас евро торгуется на уровне 92,47 руб./€. Курс юаня был выше 12 руб. впервые с 7 апреля, сейчас он торгуется на уровне 11,72 руб.

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Рубль начал резко снижаться в конце прошлой недели на фоне мятежа военных ЧВК «Вагнер». В ночь на 24 июня банки резко повысили цены продажи иностранных валют. Утром 24 июня они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10–13 и 12–14 руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Мятежные курсы».

Анастасия Ларина