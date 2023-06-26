Стоимость строительства «Арктик СПГ-2» на Ямале выросла до $25 млрд

Предварительная оценка стоимости строительства завода «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выросла до $25 млрд. Это на 17% больше, чем изначальная стоимость проекта — $21,3 млрд. По данным источников «Ъ», затраты покроют за счет средств акционеров.

Проект «Арктик СПГ-2» реализует НОВАТЭК. Запуск первой линии запланирован на конец 2023—начало 2024 года. НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2». Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеют по 10% акций.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн в год, запущенного в 2017 году. Расположен рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала. Строительство ведет ООО «Арктик СПГ-2». Планируется, что мощность каждой из трех линий составит около 6,6 млн тонн сжиженного природного газа в год, а в целом — 19,8 млн тонн в год.

В мае прошлого года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания пока не меняет планы по срокам ввода завода, однако испытывает сложности из-за санкций, введенных после начала военной операции РФ на Украине.

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