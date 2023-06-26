Доллар превысил 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — выше 94 руб.

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил 86 руб./$ впервые с 30 марта 2022 года. Евро торгуется выше 94 руб./€ впервые с 25 апреля. Курс юаня превысил 12 руб. впервые с 7 апреля.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Российская валюта начала резко снижаться в конце прошлой неделе на фоне внутриполитических событий. В ночь с 23 на 24 июня банки резко подняли цены продажи иностранных валют, утром они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10-13 руб. и 12-14 руб. соответственно.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мятежные курсы».

Лаура Кеффер