Главные новости за выходные 24–25 июня

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже. Колонне вагнеровцев оставалось до Москвы 200 км. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы уходят в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен будет уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Американская разведка заранее получила информацию о возможной организации основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа в России, сообщили газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США. По данным WP, информация о планах Евгения Пригожина появилась у разведки США «в середине июня», NYT утверждает, что точные данные американские разведслужбы получили 21 июня. По информации NYT, в отличие от событий конца 2021 года, когда американская разведка рассекретила информацию о подготовке Россией военной операции на Украине, сейчас американские спецслужбы осознанно решили не делать этого. По словам американских чиновников, они допускали, что подобная информация может дать Владимиру Путину повод обвинить Запад в организации государственного переворота.

Национальный антитеррористический комитет 24 июня на фоне действий ЧВК «Вагнер» сообщил, что на территории Москвы, Воронежской и Московской областей введен режим контртеррористической операции. К вечеру 25 июня о снятии режима КТО не сообщалось.

Из-за вооруженного мятежа власти Москвы объявили 26 июня нерабочим днем. «Режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений»,— сообщили в мэрии. Мосбиржа и другие финансовые организации будут работать по обычному графику.

Сбербанк, Тинькофф-банк, Альфа-банк и другие крупные банки снизили обменные курсы валют в своих приложениях. Курсы упали сразу на несколько рублей. Курсы валют в банках:

Сбербанк — 89,79 руб./$ и 95,75 руб./€ по сравнению с 90,09 руб./$ и 96,06 руб./€ накануне, 24 июня;

Тинькофф-банк — 89,4 руб./$ и 97,4 руб./€ против 91,1 руб./$ и 99,25 руб./€;

Альфа-банк — 90 руб./$ и 99 руб./€ против 96,77 руб./$ и 106,21 руб./€;

ВТБ — 91,81 руб./$ и 100,41 руб./€ против 94,5 руб./$ и 102,5 руб./€;

Газпромбанк — 91,85 руб./$ и 98 руб./€ против с 97,3 руб./$ и 104,3 руб./€;

Райффайзенбанк — 92,46 руб./$ и 98,96 руб./€ против 97,55 руб./$ и 106,4 руб./€.

Цены на авиабилеты 25 июня стабилизировались, после того как 24 июня резко выросли из-за военного мятежа ЧВК «Вагнер». Билеты на рейс в Дубай на 25 июня стоили около 48 тыс. руб., в Стамбул — 25 тыс. руб., прямой перелет в Ереван — 44 тыс. руб. Билеты в Тбилиси с двумя пересадками — 41,4 тыс. руб.

25 июня на 93-м году жизни умер один из основателей партии «Яблоко», соавтор Конституции России Виктор Шейнис. Дата и место похорон Виктора Шейниса пока не определены.