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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие банки России понизили курсы валют

Сбербанк, Тинькофф-банк, Альфа-банк и другие крупные банки снизили обменные курсы валют в своих приложениях. Курсы упали сразу на несколько рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные в приложении банков.

Курсы валют в банках:

  • Сбербанк — 89,79 руб./$ и 95,75 руб./€ по сравнению с 90,09 руб./$ и 96,06 руб./€ накануне, 24 июня;
  • Тинькофф-банк — 89,4 руб./$ и 97,4 руб./€ против 91,1 руб./$ и 99,25 руб./€;
  • Альфа-банк — 90 руб./$ и 99 руб./€ против 96,77 руб./$ и 106,21 руб./€;
  • ВТБ — 91,81 руб./$ и 100,41 руб./€ против 94,5 руб./$ и 102,5 руб./€;
  • Газпромбанк — 91,85 руб./$ и 98 руб./€ против с 97,3 руб./$ и 104,3 руб./€;
  • Райффайзенбанк — 92,46 руб./$ и 98,96 руб./€ против 97,55 руб./$ и 106,4 руб./€.

На фоне военного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ночь с 23 на 24 июня российские банки резко подняли цены продажи иностранных валют. К утру они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10–13 руб. и 12–14 руб. соответственно.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мятежные курсы».

Олеся Павленко

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