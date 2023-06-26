Датчане сливают «Балтику»

Датская Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для пивоваренной компании «Балтика» и подписала соглашение с будущим владельцем активов. Компания не раскрывает покупателя и ждет одобрения сделки со стороны регулирующих органов РФ. Эксперты оценивают стоимость российского актива, который включает в себя восемь заводов, в 150–200 млрд рублей, но предполагают, что сделка пройдет ниже рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики не исключают, что на смену иностранному акционеру в качестве нового собственника «Балтики» может прийти менеджмент

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Аналитики не исключают, что на смену иностранному акционеру в качестве нового собственника «Балтики» может прийти менеджмент

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Carlsberg Group официально сообщила о заключении соглашения с потенциальным покупателем российских активов 23 июня. Сроки сделки не раскрываются, они будут зависеть от времени процесса рассмотрения заявок и документов в соответствующих регулирующих органах в России. Цена и покупатель не называются. Как уточнили «Ъ-СПб» в Carlsberg Group, пока идет процесс утверждения заявок по продаже, раскрыть нового владельца концерн не может. «Но мы, конечно, провели комплексную проверку в отношении всех потенциальных покупателей в ходе этого процесса, в том числе для того, чтобы убедиться, что потенциальный покупатель не находится в применимых санкционных списках. Продажа и покупатель были уполномочены датскими властями в соответствии с соответствующей европейской директивой»,— уточнили в пресс-службе концерна.

Там же отметили, что соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году. До завершения сделки «Балтика» продолжает деятельность в текущем режиме, сохраняя обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников. В самой компании «Балтика» отказались от комментариев.

О намерении реализовать свои активы Carlsberg Group объявила еще 28 марта 2022 года. Причинами стали проведение СВО на Украине и несогласие с проводимой политикой. «Балтика» управляет восемью заводами в РФ, на которых выпускается более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие. По данным «Ъ», в 2022 году «Балтика» снизила выпуск пива и пивных напитков на 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и другие). В 2022 году выручка «Балтики» выросла на 22%, до 100,7 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 86,1%, до 9,95 млрд рублей.

Отказ в раскрытии подробностей сделки, в том числе и о принадлежности покупателя, становится практикой, закрепившейся в большинстве случаев продажи российского бизнеса иностранцами из недружественных государств. Так, в апреле 2023 года стало известно, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, но не раскрыл его.

Ранее потенциальным покупателем «Балтики» называли Anadolu Efes. Представители AB InBev Efes (совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes) пояснили по поводу сделки, что «не комментируют решения конкурентов». Как заметила аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова, вероятно, из-за бельгийского акционера AB InBev Efes не сможет стать покупателем по этой сделке. «И хотя сообщения о намерении бельгийской компании продать свою долю в AB InBev Efes звучали еще в апреле прошлого года, официального подтверждения о выходе бельгийской компании из актива не было опубликовано»,— говорит эксперт.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, наиболее вероятное решение — это не поглощение конкурентом, а продажа актива менеджменту российской группы. «Поглощение конкурентом означало бы неопределенность будущего предприятия, но если все же рассматривать и этот вариант, то, скорее всего, в соглашении будут пункты о сохранении рабочих мест и недопущении простоя предприятия. Полагаю, и в том, и другом вероятных случаях сделка может быть ниже рынка. Глобально изменений на "Балтике" ждать не стоит, так как бренд этого пива имеет высокую популярность и ассоциируется у большинства потребителей с чисто русским напитком повседневного спроса. Даже если "Балтику" покупает конкурент, он не будет заинтересован в смене концепта завода, это было бы чревато дополнительными затратами, гораздо проще развивать уже устоявшуюся марку. Возможно, будут изменения в части поставщиков сырья, кадровые перестановки в части руководящего персонала, но все эти нюансы также могут быть обговорены в части условий сделки. Полагаю, что вся "Балтика" может стоить от 150 до 200 млрд рублей, и, учитывая рост потребления алкогольной продукции, у заводов хорошие перспективы по прибыли и доле рынка»,— оценивает господин Жарский.

Алла Михеенко