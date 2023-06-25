Губернатор Воронежской области: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию региона без эксцессов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покидают территорию региона «в штатном порядке и без эксцессов».

«Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов»,— написал господин Гусев.

Александр Гусев добавил, что местные власти снимут ранее введение ограничения «после окончательного разрешения». «Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба»,— написал он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Российские власти признали это вооруженным мятежом. К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко