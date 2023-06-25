В Тольятти ликвидировали пожар в пельменном цехе

ГУ МЧС России по Самарской области сообщило, что пожарные ликвидировали открытое горение в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

«Сегодня утром в 07.44 25.06.2023 поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха предприятия по адресу: г. о. Тольятти, Центральный район, Тупиковый проезд, 42. В 10:50 пожар локализован на площади 500 кв. м»,— сообщается в Telegram-канале самарского управления МЧС.

В тушении пожара были задействованы 70 человек и 23 единицы техники. Из здания эвакуировались 95 человек до приезда пожарных.

Александр Кислов