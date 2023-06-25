В Тольятти загорелось здание пельменного цеха на площади 500 кв. метров

Пожар начался в здании пельменного цеха по адресу Тупиковый проезд, 42 в Тольятти. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 07:44 по местному времени (06:44 мск). На месте пожарные обнаружили возгорание трансформатора на первом и втором этажах пельменного цеха площадью 500 кв. м. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

В тушении пожара участвуют 70 человек и 23 единицы техники. Из здания эвакуировались 95 человек до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет.

Олеся Павленко