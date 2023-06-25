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Коммерсантъ FM
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«Известия»: цены на такси в России к осени могут вырасти в несколько раз

Из-за одобренного депутатами Госдумы в первом чтении законопроекта, который предполагает введение штрафов до 500 тыс. руб. за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки, поездки на такси к осени 2023 года могут подорожать в несколько раз, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Принятый в первом чтении нижней палатой парламента законопроект предлагает ввести следующие категории штрафов. Так, за нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси штраф составит 1000–3000 руб. для физлиц, 3000–5000 руб. для должностных лиц и 5000–10 000 руб. для юрлиц. Передача заказа на совершение поездки не получившим на это разрешение водителям повлечет штраф 1000–3000 руб. для физлиц и уже 100 000–200 000 руб. — для компаний. При повторном нарушении в течение года максимальный штраф для юрлиц увеличивается до 500 000 руб. В случае, если проект закона будет одобрен в следующих чтениях, он вступит в силу 1 сентября.

Эксперты, знакомые с ситуацией в сфере частного извоза, полагают, что службы заказа такси и частные таксопарки решат заложить возможные штрафы в стоимость поездок на такси для граждан.

«Для пользователей, безусловно, хорошо, что поездка станет безопаснее, но если с 1 сентября 2023 года агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей, цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет еще — самый минимум в два раза»,— рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Александр Кислов

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