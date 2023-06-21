Госдума одобрила в первом чтении штрафы до 500 тыс. руб. для агрегаторов такси

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение штрафов до 500 тыс. руб. для агрегаторов такси за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки. Также для служб такси будет установлена ответственность за непредоставление информации о начале своей деятельности или об изменениях в ней.

За передачу заказа такси водителям, которые не имеют права на осуществление перевозок, штраф для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Если в течение года агрегатор вновь допустил такое правонарушение, повторный штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

За нарушение службой заказа такси установленного федеральным законом порядка обработки информации о заказе легкового такси граждане будут оштрафованы на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностные лица — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., юридические лица — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

В случае если агрегатор не указал на своем сайте требуемые по закону данные, размер штрафа для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

«Мы уверены, что законопроект создаст понятные правила как для самих служб такси, так и защитит интересы наших пассажиров и клиентов этих служб»,— отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта (цитата по сайту Госдумы).

За проверки агрегатов и составление протоколов будут отвечать сотрудники полиции. Решение о размере штрафа будут принимать суды после рассмотрения искового заявления.

Подробнее о правилах регулирования на рынке такси — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева