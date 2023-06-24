Региональные сообщества ЧВК «Вагнер» в Черноземье во «ВКонтакте» заблокированы по требованию РКН

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала региональные сообщества ЧВК «Вагнер» в Черноземье по требованию Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют страницы групп на сайте соцсети.

Речь идет, в частности, о представительствах ЧВК в Белгородской и Воронежской областях. «Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в реестр запрещенных ресурсов. Комментарий модератора: данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.06.2023 № 27-31-2023/Треб431-23»,— говорится в заявлениях на страницах.

У каждого из сообществ было несколько тысяч подписчиков.

Ранее сегодня «Вконтакте» заблокировала основное сообщество ЧВК «Вагнер», у которого было почти 700 тыс. подписчиков. Также по требованию прокуратуры стало недоступным одно из заявлений основателя ЧВК Евгения Пригожина на странице пресс-службы его компании «Конкорд». В качестве причины указано решение Генпрокуратуры от 23 июня.

В ночь с 23 на 24 июня Генпрокуратура сообщила, что ФСБ России возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Евгений Пригожин поздно вечером 23 июня распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало это «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин во время выступления с видеообращением признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться. Он заявил, что «действия, которые раскалывают наше единство,— это, по сути, отступничество от своего народа», и назвал это «ударом в спину».

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин