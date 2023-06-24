Патриарх Кирилл призвал не допустить смуты в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал одуматься «тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев». Он заявил, что поддерживает усилия президента Владимира Путина, направленные на то, чтобы не допустить смуты в стране. Патриарх сказал, что «возносит молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации».

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«Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было. Поддерживаю усилия главы государства российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране»,— сказано в обращении, опубликованном на сайте РПЦ.

По мнению патриарха, «военное противостояние является испытанием», при котором надо «бережно хранить народное единство, молиться Богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга». Он утверждает, что, «когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий».

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов ЧВК задержать господина Пригожина. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции. Господин Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер