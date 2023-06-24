«Алые паруса» в Санкт-Петербурге отменять не планируют

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге отменять не планируется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пятого канала, который является одним из организаторов.

«Команды отменять "Алые паруса" не было. Мы совсем недавно вернулись с репетиции, так что все должно пройти по плану»,— заверили в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье выпускные отложили на неделю. В столице, а также в Воронежской и Московской областях ввели режим КТО. В Москве и Воронежской области также отменили все массовые мероприятия.

Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Он заявил, что к утру ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Президент Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам назвал ситуацию в городе сложной. Возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

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Лаура Кеффер