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Коммерсантъ FM
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Рогозин осудил Пригожина за вооруженный мятеж

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что действия основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина — это вооруженный мятеж. Господин Рогозин считает, что «на войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу», а попытки ослабить фронт — это «пособничество врагу».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Знаю ситуацию на фронте не хуже Пригожина и свою позицию никогда не скрывал, но чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу»,— написал господин Рогозин в Telegram.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Вчера, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны обратилось к бойцам ЧВК и заявило, что их обманом втягивают в мятеж. В ближайшее время ожидается обращение президента Владимира Путина. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции. В Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменены массовые мероприятия.

Лаура Кеффер

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