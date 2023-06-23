Сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу отменили 31-дневную забастовку

Более 2 тыс. сотрудников службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу отменили решение о забастовке, которая была запланирована на это лето, поскольку добились повышения зарплаты и улучшений условий труда. Как сообщает представляющий интересы этих работников профсоюз Unite, по условиям подписанного с руководством аэропорта соглашения, сотрудникам службы безопасности будет повышена зарплата на 15,5−17,5% в зависимости от уровня их должности.

Конфликт между профсоюзом Unite, представляющим интересы сотрудников службы безопасности Хитроу, и руководством аэропорта по поводу зарплаты и условий труда тянулся давно, и серия забастовок прошлым летом регулярно создавала хаос в самом загруженном аэропорту Европы. В последние месяцы недовольные сотрудники уже бастовали 18 дней. На это лето они планировали бастовать в общей сложности 31 день со всеми вытекающими последствиями для пассажиров.

Руководство Хитроу уступило требованиям и несколько улучшило сделанные ранее предложения. Повышение зарплат будет проводиться в несколько этапов, а в 2024 году оно не должно быть меньше уровня инфляции. Руководство аэропорта также обязалось повысить пособие по рождению ребенка и уходу за ребенком для матерей и отцов. Генеральный секретарь Unite Шарон Грэм назвала успех «победой, которая далась очень непросто, но которая показывает, чего можно добиться, если работники сплачиваются».

Алена Миклашевская