Сотрудники аэропорта Хитроу начали десятидневную забастовку

Сотрудники службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу сегодня, 31 марта, начали забастовку, она должна продлиться десять дней. В ней примут участие 1,4 тыс. сотрудников, входящих в один из крупнейших в Великобритании профсоюз Unite. Забастовка продлится до 9 апреля, что означает, что она затронет и часть пасхальных каникул.

Забастовка началась после того, как руководство аэропорта и члены профсоюза не смогли договориться по поводу повышения зарплаты сотрудникам службы безопасности. Руководство предлагало повысить зарплату на 10% и выплатить единовременно £1150 (около $1420). При этом в Unite отметили, что из-за инфляции реальная заработная плата сотрудников с 2017 года снизилась на 24%.

«Мы не позволим этим ненужным забастовкам помешать заслуженным каникулам наших пассажиров»,— заявили в пресс-службе Хитроу, отметив, что планируют нанять тысячу временных сотрудников. При этом авиакомпания British Airways уже сообщила об отмене 5% рейсов, приходящихся на дни забастовки, и прекратила продажу билетов на этот период.

Яна Рождественская