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«Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская» перешли под управление московской фирмы «Инвест капитал»

С 15 июня руководство АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит» перешло к управляющей компании «Инвест капитал». Об этом сообщается в базе данных «СПАРК-Интерфакс». До этого угледобывающими предприятиями руководил генеральный директор Денис Азаров (с июня прошлого года).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвест капитал» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Генеральным директором и единственным владельцем фирмы является Елена Карасева.

АО «Шахтоуправление «Обуховская» находится в Зверево, АО «Донской антрацит» — в Гуково. Ранее эти угледобывающие активы принадлежали украинской ДТЭК Рината Ахметова (ДТЭК приобрела их в 2012 году). В мае прошлого года стало известно, что АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит» за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments.

На прошлой неделе «Ъ» писал, что акционером АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит» стала фирма «СБК Премьер», собственники которой не известны.

Вадим Водолазов

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