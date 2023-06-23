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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти килограмм радиоактивного цезия-137

Сотрудники ФСБ задержали пять человек, которые пытались вывезти из России один килограмм радиоактивного цезия-137, сообщила пресс-служба ведомства. В спецслужбе утверждают, что его собирались использовать «в ущерб российским интересам» в ходе военной операции на Украине.

Как сообщили в ФСБ, пять членов организованной группы задержали с поличным. Они действовали «при координации гражданина Украины» в интересах иностранного заказчика, утверждают в ФСБ. Цезий-137 собирались использовать для «постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России», утверждают в ФСБ.

«Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа "цезий-137" за $3,5 млн с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО»,— сказано в пресс-релизе ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Подозреваемых арестовали, они дают признательные показания. Против них возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде (ст. 220, ст. 30, ст. 226.1 УК РФ).

Радиоизотоп цезий-137 применяют в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей. При этом элемент — один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Он попадает в окружающую среду при ядерных испытаниях и авариях. Опасен при накоплении в организме и может может привести к развитию раковых клеток.

Ранее российские власти не раз обвиняли Украину в разработке «грязной бомбы» — простого варианта радиологического оружия, основый ущерб наносится за счет распространения радиоактивного материала. В последний раз такие обвинения звучали 19 июня. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о получении данных, свидетельствующих о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. По оценке СВР, это может говорить о возможном продолжении работ по созданию «грязной ядерной бомбы».

Украина отрицала эти обвинения. Инспекции МАГАТЭ на трех ядерных объектах на Украине не выявили признаков незаявленной ядерной активности.

Олеся Павленко

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