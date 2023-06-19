Нарышкин заявил, что Украина продолжает разработку «грязной бомбы»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о получении данных, свидетельствующих о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. По оценке СВР, это может говорить о возможном продолжении работ по созданию «грязной ядерной бомбы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории»,— говорится в сообщении СВР, которое приводит «РИА Новости».

По данным российской разведки, украинская госинспекция ядерного регулирования отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Это топливо содержало большое количество высокорадиоактивных материалов и было предназначено для захоронения. Однако его в двух транспортировочных контейнерах переместили на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, утверждает глава СВР. В сообщении подчеркивается, что все указанные действия были произведены без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и в нарушение согласованных гарантий.

СВР призвала МАГАТЭ и профильные структуры Евросоюза усилить «интрузивный» контроль за действиями украинской стороны в ядерной сфере, в том числе на Ровенской АЭС и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. «Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья»,— говорится в сообщении.

«Грязная бомба» — простой вариант радиологического оружия. Основной ущерб бомба наносит не за счет взрыва, а из-за распространения радиоактивного материала. Эксперты считают одним из видов «грязной бомбы» подрыв неядерных объектов, использующих радиоактивные материалы.

Российская сторона неоднократно обвиняла Украину в разработке «грязной бомбы». Впервые с таким утверждением Минобороны РФ выступило в октябре 2022 года. Киев эти обвинения отрицал. В начале ноября прошлого года специалисты МАГАТЭ проинспектировали три ядерных объекта на Украине, не выявив признаков незаявленной ядерной активности. В организации заявили, что не увидели следов подготовки «грязной бомбы».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева