Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нарышкин заявил, что Украина продолжает разработку «грязной бомбы»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о получении данных, свидетельствующих о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. По оценке СВР, это может говорить о возможном продолжении работ по созданию «грязной ядерной бомбы».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории»,— говорится в сообщении СВР, которое приводит «РИА Новости».

По данным российской разведки, украинская госинспекция ядерного регулирования отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Это топливо содержало большое количество высокорадиоактивных материалов и было предназначено для захоронения. Однако его в двух транспортировочных контейнерах переместили на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, утверждает глава СВР. В сообщении подчеркивается, что все указанные действия были произведены без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и в нарушение согласованных гарантий.

СВР призвала МАГАТЭ и профильные структуры Евросоюза усилить «интрузивный» контроль за действиями украинской стороны в ядерной сфере, в том числе на Ровенской АЭС и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. «Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья»,— говорится в сообщении.

«Грязная бомба» — простой вариант радиологического оружия. Основной ущерб бомба наносит не за счет взрыва, а из-за распространения радиоактивного материала. Эксперты считают одним из видов «грязной бомбы» подрыв неядерных объектов, использующих радиоактивные материалы.

Российская сторона неоднократно обвиняла Украину в разработке «грязной бомбы». Впервые с таким утверждением Минобороны РФ выступило в октябре 2022 года. Киев эти обвинения отрицал. В начале ноября прошлого года специалисты МАГАТЭ проинспектировали три ядерных объекта на Украине, не выявив признаков незаявленной ядерной активности. В организации заявили, что не увидели следов подготовки «грязной бомбы».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...