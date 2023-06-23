«РИА Новости»: испытания подводного беспилотника «Посейдон» начнутся этим летом

Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» назначены на это лето. Они пройдут с участием носителя — атомной подводной лодки «Белгород». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

«Испытания самого "Посейдона" запланированы на лето этого года»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что испытания коснутся работы ядерной энергетической установки беспилотника.

Также, по словам источника «РИА Новостей», реакторные установки «Посейдона» готовы, его работоспособность и безопасность подтверждены. «Они готовы к работе по предназначению»,— сказал он.

Морские беспилотники «Посейдон» несут ядерную боеголовку. Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метров. Аппараты еще не поступили на вооружение армии.

Из-за большого размера «Посейдон» способны нести только отдельные подводные лодки. Сейчас на воду спущена только одна подобная подлодка — «Белгород». Она также еще не поступила не вооружение. Ожидается, что подлодка будет передана Военно-морскому флоту России к концу 2023 года.

Олеся Павленко